Белгородский тракторист получил ранение после атаки дрона ВСУ

В Белгородской области украинский дрон атаковал сельхозтехнику на участке Черемошное — Никольское, ранения получил мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с осколочными ранениями ног и рук доставили в городскую больницу № 2 Белгорода попутным транспортом. Ему оказывают всю необходимую помощь, в результате удара дрона произошло возгорание техники», — написал он.

Судя по опубликованному в канале Гладкова снимку, украинский беспилотник ударил по трактору.

Глава региона добавил, что после ликвидации воздушной цели в селе Крутой Лог Белгородского района повреждения получила кровля жилого дома.

«На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Днем ранее украинский беспилотник попал в легковушку в Шебекине, пострадали двое местных жителей. У одного из них множественные осколочные ранения головы и рук, у другого — минно-взрывная травма.