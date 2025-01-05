Белгородский тракторист получил ранение после атаки дрона ВСУ
Гладков: ВСУ атаковали сельхозтехнику в Белгородской области, пострадал мужчина
В Белгородской области украинский дрон атаковал сельхозтехнику на участке Черемошное — Никольское, ранения получил мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавшего с осколочными ранениями ног и рук доставили в городскую больницу № 2 Белгорода попутным транспортом. Ему оказывают всю необходимую помощь, в результате удара дрона произошло возгорание техники», — написал он.
Судя по опубликованному в канале Гладкова снимку, украинский беспилотник ударил по трактору.
Глава региона добавил, что после ликвидации воздушной цели в селе Крутой Лог Белгородского района повреждения получила кровля жилого дома.
«На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.
Днем ранее украинский беспилотник попал в легковушку в Шебекине, пострадали двое местных жителей. У одного из них множественные осколочные ранения головы и рук, у другого — минно-взрывная травма.