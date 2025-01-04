В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль с двумя мирными жителями. Они получили серьезные ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«У женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения рук и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, множественные осколочные ранения головы и рук», — написал Гладков.
Бойцы самообороны доставили их в больницу. Врачи оценили оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.
Транспортное средство, на котором ехала пара, в результате атаки получило сильные повреждения. На месте работают оперативные службы.
Ранее украинские боевики обстреляли Шебекинский городской округ и ранили местного жителя осколком в грудную клетку. Его тоже госпитализировали.
Украинский беспилотник попал в «легковушку» в Шебекине. Ранило двух мирных жителей
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