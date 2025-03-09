Почти 90 украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 88 украинских БПЛА над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего вражеских беспилотников уничтожили в Белгородской области — 52 аппарата. В Липецкой области сбили 13 дронов, в Ростовской — девять. Под Воронежем уничтожили восемь БПЛА, три — под Астраханью и по одному — в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.
Накануне Вооруженные силы России ударили по военным аэродромам и объекту энергетики на Украине. Бойцы использовали для атаки авиацию, ракеты, артиллерию и БПЛА. Силы ПВО уничтожили пять управляемых авиабомб JDAM ВСУ американского производства и 187 БПЛА самолетного типа.
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