Жители Рязани сообщили о пяти взрывах в районе нефтезавода

Украинские беспилотники атаковали Рязань. Местные жители сообщили Telegram-каналу Shot о взрывах в районе нефтезавода.

Информационный российский источник для оповещения населения о воздушной угрозе Радар.ру сообщил об атаке БПЛА на нефтебазу Рязани.

«БПЛА пытаются атаковать нефтебазу Рязани. <…> В Рязани прилет БПЛА», — поступили сообщения.

Местные жители рассказали Shot, что слышали четыре-пять взрывов в районе Дашки. Предварительно, сработала система ПВО в Железнодорожном районе города. Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

UPD: губернатор региона Павел Малков сообщил, что силами ПВО над территорией Рязани уничтожили БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали.

Также стало известно об атаке БПЛА на Липецк. Жители слышали не менее семи взрывов, в небе видны вспышки — работа ПВО.

За день 8 марта системы ПВО сбили пять бомб JDAM, один снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 украинских дронов.