Украинский дрон атаковал склад ГСМ под Луганском

Украинский беспилотник атаковал склад с горюче-смазочными материалами на окраине Луганска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Возгорание резервуара с топливом произошло в 20:40. Площадь пожара оказалась минимальной, так как резервуар был практически пуст.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России.

При этом ряд украинских Telegram-каналов заявлял об атаке на нефтебазу и сильном возгорании. Однако по данным источника издания, эта информация не подтвердилась.

Ранее глава Белгородской области Гладков сообщил о тяжелых новостях из Грайворонского округа. Здесь украинские беспилотники атаковали мирных жителей.