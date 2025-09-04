Власти сообщили о «тяжелых новостях» из Белгородской области

В Грайворонском округе дрон ВСУ убил мужчину и ранил женщину

Глава Белгородской области Гладков сообщил о «тяжелых новостях» из Грайворонского округа. Здесь украинские беспилотники атаковали мирных жителей.

В селе Безымено Грайворонского округа FPV-дрон ударил по территории частного дома. Мужчина, находившийся во дворе, получил смертельные ранения и погиб на месте.

Еще одна атака произошла в селе Глотово. Беспилотник ранил женщину: у нее зафиксированы минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные повреждения ноги.

Пострадавшую доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ей помощь.

В тот же день удары ВСУ пришлись и по Белгородскому району. В поселке Октябрьский дрон поразил жилой дом. Женщина, находившаяся внутри, получила осколочные ранения грудной клетки.

Бригада скорой переправила ее в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме выбило окна и повреждена крыша.

Другой беспилотник повредил еще несколько строений. В одном из домов взрывной волной выбило стекла, пострадали фасад и забор.

Осколками посекло два автомобиля, припаркованных возле двора. Еще в одном доме также разрушены окна.

В ночь на 4 сентября ПВО перехватили над Россией 46 украинских дронов.