Украинский дрон атаковал машину под Белгородом. Трое мирных жителей пострадали

Гладков: три человека пострадали при атаке украинских дронов в селе Двулучное

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся легковой автомобиль в районе села Двулучное Валуйского округа. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В Шебекине FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия. Повреждения получил грузовик. Еще один дрон сбросил взрывчатку на частный дом в селе Муром Шебекинского округа.

«Посечен забор частного домовладения. Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор.

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над регионами России. Восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, три — над Ростовской и два — над Астраханской.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Березовка Борисовского района. Пострадали двое мирных жителей, их доставили в больницу с баротравмами.