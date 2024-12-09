Украинский дрон атаковал машину под Белгородом. Трое мирных жителей пострадали

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся легковой автомобиль в районе села Двулучное Валуйского округа. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Шебекине FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия. Повреждения получил грузовик. Еще один дрон сбросил взрывчатку на частный дом в селе Муром Шебекинского округа.
«Посечен забор частного домовладения. Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор.
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над регионами России. Восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, три — над Ростовской и два — над Астраханской.
Ранее украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Березовка Борисовского района. Пострадали двое мирных жителей, их доставили в больницу с баротравмами.
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