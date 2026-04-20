Украинский дрон атаковал курскую агрофирму и убил работника

Хинштейн заявил о погибшем и пострадавших работниках агрофирмы при ударе дрона

Украинские боевики дроном нанесли удар по агрофирме в Курской области, один человек погиб, трое пострадали. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

ЧП произошло в Хомутовском районе. Раненым оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, позднее их доставят в Курскую областную больницу.

«Приношу соболезнования родным. Убедительно прошу быть бдительными и осторожными. Пожалуйста, берегите себя», — написал Хинштейн.

В ночь на 20 апреля ВСУ также атаковали морской порт в Туапсе. Погиб один человек, сообщал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После прилетов на объекте началось возгорание, обломки дронов также повредили многоквартирный дом, церковь, начальную школу и музей.

Ранее пациенток и новорожденных экстренно эвакуировали из родильного дома в Новокуйбышевске после падения дрона рядом с медучреждением.