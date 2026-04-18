Пациенток и детей роддома в Новокуйбышевске эвакуировали после атаки БПЛА
Пациенток и новорожденных родильного дома в Новокуйбышевске экстренно эвакуировали после падения беспилотника рядом с медучреждением. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX.
«Пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения», — написал он.
По данным главы региона, удар произошел в непосредственной близости от здания, в результате чего в роддоме выбило стекла, однако пострадавших нет. Губернатор отметил, что медицинский персонал действовал слаженно и оперативно: всех женщин и детей перевели в соседние учреждения, где их сопровождают врачи и психологи.
Федорищев ранее писал, что атака БПЛА на регион началась с раннего утра, при этом режим угрозы сохраняется. На месте происшествия развернули оперативный штаб.
Позже губернатор уточнил, что беспилотники также атаковали промышленные предприятия в Сызрани и Новокуйбышевске. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.