Пациенток и детей роддома в Новокуйбышевске эвакуировали после атаки БПЛА

Пациенток и новорожденных родильного дома в Новокуйбышевске экстренно эвакуировали после падения беспилотника рядом с медучреждением. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX .

«Пациентки и новорожденные были оперативно эвакуированы в соседние медучреждения», — написал он.

По данным главы региона, удар произошел в непосредственной близости от здания, в результате чего в роддоме выбило стекла, однако пострадавших нет. Губернатор отметил, что медицинский персонал действовал слаженно и оперативно: всех женщин и детей перевели в соседние учреждения, где их сопровождают врачи и психологи.

Федорищев ранее писал, что атака БПЛА на регион началась с раннего утра, при этом режим угрозы сохраняется. На месте происшествия развернули оперативный штаб.

Позже губернатор уточнил, что беспилотники также атаковали промышленные предприятия в Сызрани и Новокуйбышевске. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.