Украинский диверсант раскрыл подробности подрыва автомоста под Брянском

Задержанный в Брянской области командир украинской ДРГ Александр Жук дал показания о подрыве автомоста в регионе, совершенном в минувшем мае. По его словам, диверсию совершили военнослужащие Сил специальных операций Украины. Видео его допроса показал ЦОС ФСБ.

Командиром диверсионной группы тогда был капитан Салашак Максим Валерьевич с позывным Фокс, уточнил Жук на допросе.

Обезвреженная в Брянской области ДРГ в сентябре 2024 года подорвала железную дорогу в Новооскольском районе Белгородской области, а в мае этого года совершила подрыв автомоста на Брянщине близ населенного пункта Выгоничи.

В результате этого сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. Семь человек погибли, более 70 пострадали.