Украинский диверсант раскрыл подробности подрыва автомоста под Брянском

Задержанный в Брянской области командир украинской ДРГ Александр Жук дал показания о подрыве автомоста в регионе, совершенном в минувшем мае. По его словам, диверсию совершили военнослужащие Сил специальных операций Украины. Видео его допроса показал ЦОС ФСБ.
Командиром диверсионной группы тогда был капитан Салашак Максим Валерьевич с позывным Фокс, уточнил Жук на допросе.
Обезвреженная в Брянской области ДРГ в сентябре 2024 года подорвала железную дорогу в Новооскольском районе Белгородской области, а в мае этого года совершила подрыв автомоста на Брянщине близ населенного пункта Выгоничи.
В результате этого сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Еще 30 свидетельств на получение соципотеки выдали медикам в Подмосковье
Жителям Подмосковья напомнили о виртуальном помощнике по имущественным вопросам
Контроль за качеством питьевой воды усилили в Можайском округе
Минэкологии добилось возмещения ущерба от свалки в Солнечногорске
Стало известно, когда пройдет жеребьевка конкурсантов «Интервидения»
Около 4,5 тысяч школьников Ленинского округа получили соцвыплаты к началу учебного года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте