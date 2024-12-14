Украинский депутат сообщил о теракте в Днепропетровске

Террористический акт произошел в Днепропетровске. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Подробности сообщат уполномоченные лица», — написал народный избранник в посте.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрывное устройство сработало недалеко от автомобиля.

Ранее суд приговорил двух военных ВСУ за теракт в Курской области, их отправили в колонию на 14 и 15 лет. Боевиков обвинили в реализации теракта и нападении на Суджу, а также стрельбе по мирным жителям для запугивания.

В Донецке силовики 12 декабря задержали агента украинской разведки, который планировал совершить теракт. ГУР Украины собирался с помощью завербованного жителя Донецка подорвать служебный автомобиль Минобороны.