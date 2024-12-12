Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Донецке

Силовики задержали в Донецке агента украинской разведки, который планировал совершить теракт. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

По ее данным, горожанин по заданию ГУР Украины нашел подготовленный диверсантами схрон с компонентами для создания взрывчатки. Украинские спецслужбы собирались с помощью завербованного жителя Донецка подорвать служебный автомобиль Минобороны.

«Благодаря профессиональным действиям оперативников УФСБ удалось предотвратить теракт и избежать жертв», — отметили в пресс-службе.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о подготовке преступления, содействии террористической деятельности и незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2024 года предотвратили 190 терактов. В шести случаях террористы планировали устроить расстрелы в школах и других учебных заведениях.