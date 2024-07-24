Украинский депутат призвал забыть о безусловной и бесконечной поддержке Запада

Украине следует перестать рассчитывать на союзников и решать проблемы собственными силами. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире всеукраинского телемарафона призвал расширить бронь от мобилизации, сообщил ТАСС .

«Эта иллюзия о том, что нас будут всегда безусловно и бесконечно поддерживать, мне кажется, должна была в принципе исчезнуть после последнего харьковского наступления россиян», — сказал он.

Депутат убежден, что Вооруженные силы Украины не смогли сдержать натиск противника из-за бездействия США. Военные не получили необходимых вооружений. Наталуха поддержал идею ввести систему экономического бронирования некоторых работников предприятий от мобилизации, чтобы пополнить бюджет и потратить дополнительные деньги на нужды армии.

Из-за кадрового голода на Украине устроили мобилизацию заключенных, сообщили «Известия». Первые группы таких солдат заметили в Харьковской области.