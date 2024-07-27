Украинский БПЛА сбросил взрывчатку на курских рыбаков

Врио губернатора Смирнов: под Курском дрон ВСУ атаковал двух рыбаков

Украинские боевики ударили с помощью БПЛА по Глушковскому району. В деревне Елизаветовка дрон сбросил взрывное устройство на двух рыбаков, а в Сергеевке — на автомобиль. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

В Елизаветовке от удара ВСУ пострадали двое жителей, занимавшихся рыбалкой.

«Они получили ранения, доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана необходимая помощь», — указал врио губернатора.

Также ВСУ ударили с помощью коптера по легковому автомобилю в селе Сергеевка. Смирнов отметил, что в момент атаки в салоне машины находился водитель. Мужчина получил ранения, его поместили в медучреждение.

В то же утро ВСУ беспилотниками атаковали Рязанскую область. Над регионом нейтрализовали семь дронов. Губернатор Павел Малков подтвердил, что из-за ЧП никто не пострадал.