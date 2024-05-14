Украинский беженец помог ВС РФ уничтожить секретный склад ВСУ | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 21:42 Украинский беженец помог ВС РФ уничтожить секретный склад ВСУ WSJ: российская армия уничтожила склад ВСУ по наводке беженца с Украины РИА «Новости»

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Российская армия уничтожила секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке переехавшего в Польшу украинца. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отметили авторы статьи, 22-летний Максим Лега устанавливал камеры видеонаблюдения на железнодорожных путях в Польше.

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С их помощью российская разведка, как утверждает WSJ, отслеживала маршрут следования железнодорожных составов с западной военной помощью.

«Леха устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым доставлялась западная военная помощь в соседнюю Украину», — написали в материале.

Эти записи помогли установить местоположение секретного склада, по которому нанесли удар.

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