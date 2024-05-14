Российские войска ударили «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра | 360°

14 мая 2024, 10:48
Российские войска ударили «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра
Минобороны: экипажи «Солнцепеков» уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Российские экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ликвидировали опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру», — указали в оборонном ведомстве.
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Благодаря успешной работе российских тяжелых огнеметных систем ивановские штурмовики заняли опорные пункты ВСУ и зачистили их с минимальными потерями.
В Харьковской области российские бойцы 10 мая взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»**. Минобороны показало кадры беседы с военнопленными. Боевик «Кракена»* Илья Гут признался, что удивился отношению российских солдат, которые сразу оказали помощь раненым.
*Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Минобороны РФ
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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