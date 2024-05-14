Спецоперация 14 мая 2024, 10:48 Российские войска ударили «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра Минобороны: экипажи «Солнцепеков» уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра РИА «Новости»

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Российские экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ликвидировали опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А „Солнцепек“ ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру», — указали в оборонном ведомстве.

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Благодаря успешной работе российских тяжелых огнеметных систем ивановские штурмовики заняли опорные пункты ВСУ и зачистили их с минимальными потерями.

В Харьковской области российские бойцы 10 мая взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»**. Минобороны показало кадры беседы с военнопленными. Боевик «Кракена»* Илья Гут признался, что удивился отношению российских солдат, которые сразу оказали помощь раненым.

*Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.

** Запрещенная в России террористическая организация.