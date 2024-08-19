Сегодня 16:45 Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной Фото: Глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков / Telegram
Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной и значительно повредил здание. Об этом сообщил глава администрации округа Вячеслав Третьяков в
Telegram-канале.
Он отметил, что на территории заведения никогда не было военных объектов, и назвал произошедшее бесчеловечным актом. Детский сад был ранее закрыт для посещений из-за близости фронта. При ударе никто не пострадал.
Накануне украинские боевики
нанесли удар по храму Серафима Саровского, находящемуся в Петровском районе Донецка.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что
ВСУ разработали новую тактику нападения на жителей приграничных регионов России. Для этого они стали использовать сдвоенные удары беспилотниками-камикадзе.
Сегодня 18:01 «Скрытые контакты» России и Украины при посредничестве Турции и Катара назвали слухами
Сегодня 17:59 Онлайн-услугу по вывозу ТКО запустили для предприятий в Подмосковье
Сегодня 17:59 Все запланированные на 2024 год электрообъекты Подмосковья модернизируют к ноябрю
Сегодня 17:58 Семейный фестиваль прошел в поселке Свердловский в Лосино-Петровском округе
Сегодня 17:57 Британский мультимиллионер исчез после крушения суперъяхты из-за смерча
Сегодня 17:55 Сезон сбора гороха начался в Подмосковье
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте