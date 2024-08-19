Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной и значительно повредил здание. Об этом сообщил глава администрации округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале .

Он отметил, что на территории заведения никогда не было военных объектов, и назвал произошедшее бесчеловечным актом. Детский сад был ранее закрыт для посещений из-за близости фронта. При ударе никто не пострадал.

Накануне украинские боевики нанесли удар по храму Серафима Саровского, находящемуся в Петровском районе Донецка.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ разработали новую тактику нападения на жителей приграничных регионов России. Для этого они стали использовать сдвоенные удары беспилотниками-камикадзе.