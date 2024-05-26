Силы ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над двумя регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили 13 БПЛА ВСУ над Курской и Орловской областями

Средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над территорией Курской и Орловской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Орловской перехватили и ликвидировали три БПЛА, над территорией Курской — 10», — заявили в ведомстве.

В Минобороны о разрушениях в результате атаки дронов ВСУ не уточнили.

Ранее в воскресенье глава Орловской области Андрей Клычков отмечал, что в результате уничтожения трех БПЛА среди местных жителей пострадавших нет.

Кроме того, дрон ВСУ уничтожили в небе над Брасовским районом Брянской области, после падения обломков разрушений в регионе не зафиксировали.