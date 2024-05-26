Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Брасовским районом Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресекли попытку Украины совершить атаку с применением БПЛА, его уничтожили над территорией Брасовского района. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.

На место падения обломков дрона вылетели экстренные и оперативные службы.

Утром в воскресенье также стало известно об уничтожении сразу семи украинских беспилотников над территорией Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов заявлял, что дроны ликвидировали над территорией Курчатовского и Рыльского районов.

Днем ранее беспилотник упал в республике Адыгее. Глава региона Мурат Кумпилов прикладывал фотографии, по которым видно, что речь идет о дроне с двигателем внутреннего сгорания.