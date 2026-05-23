Украинский беспилотник ударил по центру Луганска

После удара беспилотника ВСУ по центру Луганска пострадали два человека

В Луганске два человека получили легкие ранения после удара беспилотника ВСУ по центру города. Их госпитализировали, врачи окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале .

Удар пришелся по району, где обычно бывает много людей, в том числе молодежь и семьи с детьми. Рядом с местом происшествия расположена популярная кофейня. Беспилотник сдетонировал вблизи аптеки и цветочного магазина.

«В то время как республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, неонацисты продолжают бить по мирным городам», — заявил Пасечник.

Пострадавших оперативно отвезли в больницу. По предварительным данным, их состояние не вызывает опасений.

Ранее пресс-служба администрации главы ЛНР опубликовала список погибших и пропавших без вести после атаки на колледж в Старобельске. В нем имена 17 погибших студентов — 14 девушек и трех молодых людей, еще четыре студентки числятся пропавшими без вести.