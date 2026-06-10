Украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу под Мелитополем

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус под Мелитополем, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в «Максе» .

По его словам, в момент удара внутри находились водитель и восемь пассажиров. Никто из них не пострадал, всех эвакуировали. Автобус следовал по маршруту Мелитополь — село Великая Белозерка.

Ранее в Самарской области три человека были ранены при атаке украинских БПЛА на промышленные предприятия. А в Мелитополе вражеские беспилотники повредили три частных дома и автомобили. Также в регионе остались без света 16 муниципальных образований и свыше 300 тысяч абонентов.