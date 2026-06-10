Три частных дома и автомобили пострадали при ударе ВСУ по Мелитополю

Три частных домовладения и автомобили пострадали на улице Ломоносова при ударе ВСУ по Мелитополю. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Всего, по его словам, за сутки регион атаковали 18 вражеских беспилотников. В Каменско-Днепровском округе БПЛА побил стекла в детском саду. Без света остались 16 муниципальных образований и свыше 300 тысяч абонентов. В Михайловском муниципальном округе и в Пологах ранения получили два человека.

«Все службы находятся в режиме повышенной готовности», — заявил Балицкий.

По данным Министерства обороны, за минувшую ночь только вне зоны СВО российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 326 украинских БПЛА над двумя десятками регионов, а также над акваторией Черного моря.