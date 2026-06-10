Три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Самарскую область

Три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на промышленные предприятия в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе «Макс».

«Им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил глава региона.

В общей сложности дежурные средства ПВО сбили над регионом десятки вражеских беспилотников. А всего, по данным Министерства обороны, нейтрализовали за ночь 326 БПЛА над двумя десятками регионов и над акваторией Черного моря.

Возгорания из-за атак случались и в других регионах. Так, в Ростовской области произошли пожары в Миллеровском и Шолоховском районах. Сейчас огонь уже потушили, люди вернулись в свои дома, никто не пострадал.