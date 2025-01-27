Украинский беспилотник сбили над Тверской областью

Российские системы ПВО в ночь на 27 января сбили над территорией Тверской области беспилотный летательный аппарат. Об этос сообщил Telegram-канал губернатора региона Игоря Рудени.

«27 января силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии над Тверской областью сбит беспилотный летательный аппарат», — написали в Telegram-канале.

По словам Рудени, пострадавших и разрушений на месте происшествия нет. В локации работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле губернатора.

Накануне вечером над Белгородской областью и Республикой Крым сбили украинские беспилотники. Попытку атаки пресекли дежурные средства ПВО, сообщили в министерстве обороны.

В ночь на воскресенье российские силы ПВО сбили 15 украинских дронов над Рязанью, Белгородом и Курском.