Семь украинских беспилотников уничтожили над российскими регионами

Украинские войска попытались атаковать беспилотниками объекты на территории двух регионов России. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.
Эту попытку атаки пресекли дежурные средства противовоздушной обороны. С 16:00 до 18:00 над Белгородской областью сбили пять украинских боевых дронов.
Еще два беспилотника ВСУ ПВО РФ уничтожили над территорией Крыма. О последствиях на земле пресс-служба Минобороны не сообщала.
В ночь на воскресенье, 26 января, российские силы ПВО сбили 15 украинских дронов. Беспилотники уничтожили под Рязанью, Белгородом и Курском.
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