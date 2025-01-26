Семь украинских беспилотников уничтожили над российскими регионами

ПВО РФ сбили семь беспилотников ВСУ над Россией

Украинские войска попытались атаковать беспилотниками объекты на территории двух регионов России. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале .

Эту попытку атаки пресекли дежурные средства противовоздушной обороны. С 16:00 до 18:00 над Белгородской областью сбили пять украинских боевых дронов.

Еще два беспилотника ВСУ ПВО РФ уничтожили над территорией Крыма. О последствиях на земле пресс-служба Минобороны не сообщала.

В ночь на воскресенье, 26 января, российские силы ПВО сбили 15 украинских дронов. Беспилотники уничтожили под Рязанью, Белгородом и Курском.