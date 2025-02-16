Украинский беспилотник сбили над Курской областью

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью», — заявили в ведомстве.

Ранее один человек в Волгограде получил легкие травмы из-за падения обломков беспилотника. Врачи оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Также известно, что обломки аппарата упали на припаркованный автомобиль и кровлю жилого дома.

Также утром 15 февраля стало известно, что промышленное здание загорелось в Дзержинском районе Калужской области после прилета дрона-камикадзе. Глава региона Владислав Шапша отмечал, что никто из местных жителей в результате происшествия не пострадал.