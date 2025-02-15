Промышленное здание загорелось под Калугой после прилета БПЛА

Губернатор Шапша: в Калужской области после падения БПЛА загорелось строение

В результате падения беспилотного летательного аппарата на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание одного из строений. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На место прибыли оперативная группа и расчеты спасателей. По предварительной информации пострадавших нет», - написал он.

Ранее стало известно, что более 50 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ на Запорожскую ТЭС.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре, расположенную в 300 метрах от ЗАЭС. Также глава региона сообщал о работе средств противовоздушной обороны.