Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Волгограде

В Волгограде при падении обломков БПЛА один человек получил легкие травмы

На юге Волгограда один человек получил легкие травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация региона.

«По уточненным данным, повреждение припаркованного автомобиля и падение обломков на кровлю жилого дома зафиксировали на юге Волгограда. Один человек получил легкие травмы, врачи оказали ему необходимую помощь. Профильные службы продолжают ликвидацию последствий падения обломков», — заявили в пресс-службе.

Глава области Андрей Бочаров заявлял, что после падения обломков дронов произошло локальное возгорание на площади не более пяти квадратных метров на территории промзоны, его оперативно ликвидировали.

Минобороны России заявляло, что в течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников, в том числе 17 над Волгоградской областью. Кроме того, Росавиация ограничивала работу аэропорта в регионе.