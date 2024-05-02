Украинский беспилотник сбили над Крымом | 360°

Важное 02 мая 2024, 19:28 Украинский беспилотник сбили над Крымом Минобороны: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Крымским полуостровом РИА «Новости»

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Средства ПВО России уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 18:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

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Сегодня в Минобороны также сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее украинские боевики нанесли удар с помощью беспилотников по российской железнодорожной инфраструктуре в районе станций Поныри и Свобода в Курской области и на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области.