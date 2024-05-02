ВСУ ударили беспилотниками по объектам российской инфраструктуры | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 12:23 ВСУ ударили беспилотниками по объектам российской инфраструктуры Baza: ВСУ ударили дронами по железнодорожной инфраструктуре России

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Украинские боевики ударили беспилотниками по российской железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В ночь на 2 мая ВСУ атаковали дронами тяговые подстанции у станций Поныри и Свобода в Курской области. Спустя 15 минут украинские боевики ударили по тяговым подстанциям на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области. Там же атаке подверглись трансформаторы.

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На станциях в Орловской области в результате нападения украинских беспилотников произошло аварийное отключение питания. Два поезда из Москвы в Белгород и Льгов задержались.

Пострадавших от атаки ВСУ нет.

По данным Минобороны, за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских дронов. Атаку ВСУ пресекли над Брянской, Ростовской, Курской и Белгородской областями, а также над Краснодарским краем.