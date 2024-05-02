Два дрона ВСУ уничтожили в Белгородской области | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 19:25 Два дрона ВСУ уничтожили в Белгородской области Минобороны: средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 17:20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Сегодня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области.

Ранее украинские боевики нанесли удар с помощью беспилотников по российской железнодорожной инфраструктуре в районе станций Поныри и Свобода в Курской области и на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.