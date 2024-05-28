Ракетную опасность объявили в Белгородской области

В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он озвучил несколько рекомендаций для безопасности местных жителей. В частности, в помещениях нельзя находиться рядом с окнами.

Глава региона призвал спрятаться в пространствах, где нет окон, но есть сплошные стены, например: в коридоре, ванной, туалете, кладовке.

Тем, кто оказался в момент ракетной опасности на улице, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Днем 28 мая российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать дронами Белгородскую область. Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа.