Почти 2 десятка беспилотников самолетного типа сбили над Курской и Белгородской областями

Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили 19 беспилотников

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, 10 БПЛА уничтожили над территорией Курской области и девять — над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал о сбитом беспилотнике в регионе.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем Telegram-канале, поблагодарив подразделения ПВО за работу.