Украинский беспилотник повредил трубопровод на предприятии под Тулой

В Тульской области беспилотник повредил трубопровод, пострадали три человека

Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Тульской области. Повреждения получил трубопровод с природным газом на предприятии в Новомосковске, сообщил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«Пострадали три человека, двоих из которых госпитализировали, одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте. Оперативные службы работают, информация уточняется», — написал он.

Также в Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительные повреждения получили несколько частных домовладений. Пострадавших нет, отметил губернатор.

Утром в субботу Минобороны России сообщило об уничтожении 94 украинских беспилотников в небе над регионами России, в том числе одного — над территорией Тульской области.

Ранее МИД назвал целью атак украинских беспилотников срыв мирных переговоров с Россией.