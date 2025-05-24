Дежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 94 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО в течение ночи и утра 24 мая уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 64 беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, 24 аппарата — над Брянской областью, по два БПЛА сбиты над Липецкой и Курской областями, а также по одному — над Тульской и Воронежской областями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что за украинский конфликт прямую ответственность несут страны Евросоюза. По словам главы ведомства, резкое усиление атак украинских БПЛА на регионы России после поездки европейских лидеров в Киев стало этому очередным свидетельством.