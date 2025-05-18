Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Поды Хомутовского района. Погибла 69-летняя женщина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Приношу свои соболезнования родным и близким погибшей. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семью в это непростое время», — написал он.

Губернатор уточнил, что пожар на крыше и в хозяйственных постройках быстро потушили пожарные и добровольцы из АНО «Патриот».

Украинские боевики продолжают атаки на Белгородскую область. За последние сутки ВСУ запустили по региону 48 беспилотников.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее рассказал, что командование ВСУ дало приказ украинским боевикам, атаковавшим Курскую область, убивать все русскоязычное население региона.