Белгородскую область за сутки атаковали почти 50 беспилотников

Украинские боевики за последние сутки запустили в Белгородскую область 48 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, в Шебекинском муниципальном округе сбили 22 украинских дрона. ВСУ обстреляли Шебекино, Вознесеновку, Нежеголь, Новую Таволжанку, Середу и хутор Марьино.

Также четыре беспилотника зафиксировали в Белгородском районе: в поселке Октябрьский и в селах Бессоновка и Черемошное. В результате повреждения получили частный дом и складское помещение сельхозпредприятия.

По Валуевскому району ВСУ выпустили 10 дронов, а по Волоконовскому — три. Также атакам девяти БПЛА подверглись Грайворонский и Краснояружский районы.

Всего за ночь системы ПВО нейтрализовали над российскими регионами семь беспилотников. Из них четыре сбили под Белгородом, а три — под Брянском.