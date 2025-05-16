Командование ВСУ дало приказ украинским боевикам, атаковавшим Курскую область, убивать все русскоязычное население региона. Об этом во время брифинга в Бишкеке заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его процитировало РИА «Новости» .

«Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население», — сообщил он.

Посол отметил, что никто из военнопленных не говорил о том, что им запрещают трогать мирных граждан, и никто из командования не настаивал на соблюдении гуманитарного права.

Мирошник также подчеркнул, что чиновники европейских стран и представители западных СМИ не обращают должного внимания на преступления украинских боевиков против мирных жителей.

По его мнению, они категорически не хотят признавать что нынешний киевский режим, который они создавали и спонсировали, нарушает нормы международного гуманитарного права.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что Россия без каких-либо условий возвращает на Украину военнослужащих и мирных жителей, в то время как украинская сторона не объявляет даты возвращения курян из Сумской области.