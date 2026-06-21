Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в городе Строитель в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном оперштабе .

Повреждения получил фасад здания и его остекление. На месте работали оперативные службы.

«В результате детонации в одной квартире загорелся балкон», — отметили в оперштабе.

Несколькими часами ранее Белгородский округ подвергся атаке дрона ВСУ, обошлось без пострадавших. В поселке Майский FPV-дрон ударил по многоквартирному дому, из-за чего также были повреждены остекление и фасад.

До этого, 17 июня, в поселке Красная Яруга украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение голени и после оказания первой помощи был переведен в больницу Белгорода.