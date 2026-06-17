Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе .

В поселке Красная Яруга мужчина получил осколочное ранение голени и обратился в Ракитянскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Беспилотники ударили еще по пяти районам. В Красной Яруге повреждения получили пристройка частного дома, газовая труба, фасад и остекление социального учреждения, а также два автомобиля. В Шебекинском округе пострадали машины в двух селах и на окраине города.

В Белгородском округе ВСУ атаковали грузовик в поселке Октябрьском и частный дом в Малиновке. В Грайворонском округе повредили объект инфраструктуры, в Ракитянском — оборудование и автомобиль на трассе, в Валуйках — кровлю и окна технического помещения.

На прошлой неделе украинские БПЛА 55 раз за сутки атаковали Белгородскую область.