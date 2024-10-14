Мужчина отправил СБУ голосовое сообщение и получил срок

Жителя Мурманска осудили на 13 лет за голосовое сообщение СБУ о российской армии

Мурманский областной суд приговорил 24-летнего местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за отправку голосового сообщения Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 годы молодой человек отправил СБУ голосовое сообщение, компрометирующее российскую армию. Спустя время эта информация оказалась в интернете. Также он передал СБУ фотографии документов, в том числе о работе военкомата Мурманской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — уточнили в прокуратуре.

В Нижнем Тагиле женщина продала секретные чертежи СБУ за 100 тысяч рублей. Ее приговорили к 12,5 года колонии по делу о госизмене.