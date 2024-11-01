Украинский агент получил 14 лет за покушение на убийство российского военного

Джанкойский районный суд Крыма приговорил 62-летнего украинца Вячеслава Пискунова к 14 годам строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей за покушение на убийство российского военного, участвующего в СВО. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В сентябре прошлого года Пискунов по заданию украинских спецслужб прибыл в Джанкой, где изготовил взрывное устройство и прикрепил ее к днищу автомобиля военного. Однако покушение провалилось, поскольку в момент детонации офицера в машине не оказалось.

Пискунова задержали сотрудники ФСБ. При обыске у него нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Его признали виновным и вынесли приговор.

Ранее в Свердловской области ликвидировали украинского диверсанта, который пытался подорвать машину с руководителем одного из оборонных предприятий.