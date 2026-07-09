Украинский агент готовил покушение на военного посредством дрона со взрывчаткой
ФСБ: в Краснодаре задержали агента, готовившего теракт против военного
Завербованный украинскими спецслужбами россиянин планировал убить высокопоставленного военного при помощи дрона со взрывчаткой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
В Краснодаре правоохранители задержали 48-летнего россиянина, который намеревался убить высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Его хотели подорвать у входа в подъезд при помощи дрона с самодельным взрывным устройством и поражающими элементами.
Агент купил накладные усы и бороду, очки и арендовал квартиру в Москве неподалеку от дома намеченной жертвы. Там он установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения.
Ранее ФСБ разоблачили 25-летнюю девушку, ставшую агентом СБУ. Украинские спецслужбы завербовали ее, пообещав продолжение романтических отношений с куратором. Ее использовали для подготовки теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны.