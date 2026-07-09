Спецслужбы Украины завербовали пособницу теракта обещанием романа с куратором

Украинские спецслужбы завербовали 25-летнюю предполагаемую пособницу подготовки теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве, пообещав продолжение романтических отношений с куратором. Об этом сообщил в ЦОС ФСБ.

Россиянку 2001 года рождения завербовали через WhatsApp* в 2024 году для установления местонахождения и разведки объектов для террористических действий в Москве и Петербурге.

«В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины», — добавили в ФСБ.

Силовики 9 июля задержали 25-летнюю соучастницу подготовки теракта. После преступлений она собиралась попасть на Украину через Турцию или Молдову.

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