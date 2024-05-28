Украинских заключенных отправят в штурмовые отряды ВСУ

Минюст Украины: мобилизованных преступников отправят в штурмовые отряды ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Из заключенных, которые согласились пополнить ряды ВСУ, сформируют отдельные штурмовые бригады. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Это будут штурмовые подразделения, <…> „монолитные“ подразделения без смешивания с другими военнослужащими», ― подчеркнул он.

Глава ведомства также отметил, что экс-заключенные еще не принимали участие в боевых действиях, они проходят подготовку. В будущем эти отряды могут войти в состав обычных подразделений украинской армии, отметил Малюська.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение, согласно которому французские военные инструкторы смогут посещать украинские учебные центры.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте