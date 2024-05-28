Украинских заключенных отправят в штурмовые отряды ВСУ
Минюст Украины: мобилизованных преступников отправят в штурмовые отряды ВСУ
Из заключенных, которые согласились пополнить ряды ВСУ, сформируют отдельные штурмовые бригады. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
«Это будут штурмовые подразделения, <…> „монолитные“ подразделения без смешивания с другими военнослужащими», ― подчеркнул он.
Глава ведомства также отметил, что экс-заключенные еще не принимали участие в боевых действиях, они проходят подготовку. В будущем эти отряды могут войти в состав обычных подразделений украинской армии, отметил Малюська.
Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение, согласно которому французские военные инструкторы смогут посещать украинские учебные центры.