Военным инструкторам из Франции официально разрешили работать на Украине
Главком ВСУ Сырский легализовал работу инструкторов из Франции на Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский легализовал посещение украинских учебных центров французскими инструкторами. Он сообщил об этом в Telegram-канале.
«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры», — написал Сырский.
Зарубежные инструкторы смогут познакомиться с персоналом и инфраструктурой этих центров, добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон еще в феврале заявлял, что не исключает отправку военных своей страны на Украину. По данным национального секретаря Французской коммунистической партии Фабьена Русселя, Макрон уточнял, что это может произойти, если зона конфликта станет смещаться в сторону Киева или Одессы.