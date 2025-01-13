В украинской армии признали, что попытки контратаковать в Курской области полностью провалились. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных военнослужащих.

«Российские военные преимущественно предотвратили это нападение», — заявили они.

ВСУ 5 января попытались контратаковать в районе хутора Бердин в Курской области, чтобы остановить наступление российских войск. В результате авиация и артиллерия группировки «Север» нанесла боевикам огневое поражение, украинская армия лишилась 340 человек живой силы, потеряла семь бронемашин, машину разграждения и два танка.

Днем 13 января Минобороны России отчиталось, что ВСУ с начала боев в Курской области лишились ровно 300 танков. Среди личного состава потери противника перевалили за 50 тысяч человек.