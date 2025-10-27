Власти Украины скрыли от Запада удары по дамбе в Белгородской области. Они рассчитывают втянуть союзников в противостояние с Россией, сообщил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он прокомментировал продолжительные атаки Вооруженных сил Украины на плотину в селе Графовка в Шебекинском городском округе. По мнению Кошковича, боевики постараются обрушить дамбу.

«Причина — и почему вам об этом не говорят — в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России, чтобы втянуть Коалицию шиллинга в эту войну», — сказал аналитик.

Для обстрелов дамбы ВСУ использовали реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства. Если произойдет прорыв, больше остальных пострадают жители Волчанска в Харьковской области. Блогер Анатолий Шарий допустил, что на этот случай у президента Украины Владимира Зеленского уже подготовлена речь о вине России.