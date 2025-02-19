Четверых украинских военнослужащих приговорили к 15 и 16 годам лишения свободы за нападение на Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Суд счел доказательства, собранные военными следователями, достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ: Сергея Боченко, Валерия Мальченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко. В зависимости от роли каждого из них, боевиков признали виновными в совершении террористического акта в курском приграничье.

«Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко, вооруженные огнестрельным оружием, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации», — уточнили в СК.

Находясь в Суджанском и Кореневском районах, военные, используя оружие, запугивали местное население. Они занимали частные дома, препятствовали эвакуации мирного населения и неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданским лицам.

Согласно приговору суда, Боченко и Мальченко получили по 15 лет лишения свободы, а Литвиненко и Биличенко — по 16 лет лишения свободы. Первые три года все осужденные проведут в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Суджанском районе обнаружили изуродованные тела мирных жителей, над которыми издевались украинские военные. Перед отступлением из села Русское Поречное боевики закидали связанных женщин и стариков гранатами. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обвинил страны Запада в игнорировании этих преступлений. После ООН осудила убийства мирных жителей в Курской области.