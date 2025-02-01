ООН выступает против убийства гражданского населения. Представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик заявил об этом РИА «Новости».

Он прокомментировал преступления ВСУ в курском селе Русское Поречное, где украинские военные жестоко расправились с десятками мирных россиян.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине», — сказал представитель ООН.

По данным Следственного комитета, украинские военные расправились в подвале жилого дома с семью мирными жителями. Перед уходом боевики закидали тела женщин и стариков гранатами. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что после освобождения села Русское Поречноев подвалах нашли тела людей.